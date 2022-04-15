روسيا تعلن نتائج عملياتها العسكرية اليوم في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قائمة الأهداف التابعة للجيش الأوكراني التي استهدفتها قواتها خلال اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، خلال موجز مسائي أن القوات الروسية قصفت اليوم بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 10 أهداف عسكرية، منها خمسة تجمعات للقوات الأوكرانية في مدن بارفينكوفو وكراماتورسك وليسيتشانسك وقريتي بوفستانسكويه ونوفويليزافيتوفكا ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط مدينة نيقولايف (ميكولايف) وقرية باروتينو، ومواقع انتشار تشكيلات قومية في قريتي ياسينوفويه وسريبنوفيه.

وذكر كوناشيكوف أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت اليوم 217 موقعا عسكريا في أوكرانيا، منها 15 مركز قيادة و201 نقطة حصينة وتجمع للعسكريين.

وأشار إلى أن سلاح الجو الروسي خلال اليوم دمر ستة مواقع عسكرية أوكرانية، منها بطارية مدفعية وراجمتا صواريخ ومستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية وثلاث تجمعات للعسكريين والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأكد كوناشينكوف إسقاط الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة سوفيتية الصنع من طراز "تو-143" تابعة للجيش الأوكراني في محيط بلدة أوكتيابرسكي.

ودمرت القوات الروسية إجمالا، وفقا لإحصاءات وزارة الدفاع، منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، 132 طائرة و105 مروحيات و457 طائرة مسيرة و2224 دبابة ومدرعة و251 راجمة صواريخ و971 مدفع ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2123 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT