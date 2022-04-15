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الاتحاد الأوروبي يندد بقرار روسيا طرد موظفين في بعثته لدى موسكو

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يندد بقرار روسيا طرد موظفين في بعثته لدى موسكو
AP Alastair Grant
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انتقد الاتحاد الأوروبي قرار روسيا إعلان 18 من موظفي بعثته لدى موسكو شخصيات غير مرغوب فيها، ردا على إجراء مماثل اتخذه التكتل سابقا.

ووصفت دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها اليوم الجمعة الإجراء الروسي بأنه "غير مبرر"، مشددة على أن الدبلوماسيين الأوروبيين يؤدون مهامهم في روسيا بالتوافق التام مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وشدد البيان على أنه "ليس هناك أي أرضية لقرار السلطات الروسية سوى كونه خطوة انتقامية بحتة"، محذرا من أن "النهج الذي اختارته روسيا في تصرفاتها سيزيد من عزلتها الدولية".

وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعوة روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا و"العودة إلى التزام القواعد الدولية وأسلوب التعاون في علاقاتها الدولية".

وقررت الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي لديها، ردا على إعلان 19 من أفراد ممثليتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية شخصيات غير مرغوب فيها في الخامس من أبريل.

ويأتي ذلك ضمن جولة جديدة من "حرب السفارات" بين موسكو والغرب، حيث طردت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض شركائها في مناطق أخرى نحو 300 دبلوماسي روسي منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتعهدت روسيا بأن هذه الإجراءات لن تبقى بدون رد، وكانت قد ردت على بعضها بالمثل.

المصدر: RT

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