بيلاروس تعلن إسقاط طائرة مسيرة عند حدودها مع ليتوانيا

أعلن حرس الحدود البيلاروسي اليوم الخميس عن إسقاطه طائرة مسيرة عند الحدود مع ليتوانيا.

وذكرت لجنة حرس الحدود البيلاروسية في بيان نشرته على قناتها في تطبيق "تيليغرام" أن الحادث وقع مساء أمس، إذ رصدت دورية تابعة لها طائرة مسيرة رباعية المراوح كانت تحلق من الجانب الليتواني صوب أراضي بيلاروس.

وأكد حرس الحدود أن عناصره أطلقوا الرصاص على الطائرة لمنعها من خرق أجواء البلاد وأسقطوها.

ونشرت اللجنة لقطات تظهر الطائرة المسيرة المنكوبة، دون شرح المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT