عدد ضحايا الفيضانات في جنوب إفريقيا يرتفع إلى 341 قتيلا

ارتفع إلى عدد ضحايا الفيضانات في إقليم "كوازولو - ناتال" في جنوب أفريقيا 341 قتيلا، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي.

وتسببت الفيضانات في الإقليم "كوازولو – ناتال" الواقع شرقي البلاد، بانهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات، ما دفع السلطات إلى استدعاء قوات الجيش، لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء للعالقين.

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا تعازيه إلى أسر الضحايا، إضافة إلى قيامه بزيارة إقليم "كوازولو – ناتال".

وحضت وكالة إدارة الكوارث في الإقليم المواطنين على التزام منازلهم؛ وطلبت من المقيمين في مناطق منخفضة التوجه إلى مناطق أعلى.

وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية لجنوب إفريقيا، إلى أسوأ تداعيات التغير المناخي، وعادة ما تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات.

إقرأ المزيد

وكان مسؤولون في البلاد أعلنوا في وقت سابق من اليوم، أن نحو 300 شخص قتلوا، وتوقعوا أن يرتفع عدد القتلى مع فقدان العشرات، بما في ذلك عائلات بأكملها.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد غمرت المياه ما لا يقل عن 120 مدرسة، ما تسبب في أضرار تقدر بأكثر من 26 مليون دولار ودفع المسؤولين إلى إغلاق جميع المدارس في المقاطعة مؤقتا.

واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية لتفريق سكان في مناطق، ريزيرفوار هيلز، في ديربان، كانوا يحتجون على ما قالوا إنه نقص المساعدة الرسمية، حسب الوكالة.

المصدر: "سبوتنيك" + "أسوشيتد برس"