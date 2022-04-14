تركيا تعلن القبض على "إرهابي خطير" في العراق

أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا بأن استخباراتها ألقت القبض على عنصر بارز في "حزب العمال الكردستاني"، خلال عملية خاصة نفذت في شمال العراق.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الخميس أن جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT) خلال هذه العملية في شمال العراق ألقى القبض على "عنصر خطير للغاية" في "حزب العمال الكردستاني" (الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا) يدعى عبد الكريم يلماز.

وأضافت الوكالة أن يلماز الذي كان على قائمة المطلوبين في تركيا منذ عام 2015 سلم نفسه إلى عناصر الاستخبارات، وتم اقتياده إلى تركيا.

وتتهم السلطات التركية يلماز بالتورط في أنشطة "حزب العمال الكردستاني" و"اتحاد مجتمعات كردستان" في قضاء شمدينلي بولاية هكاري ذات الأغلبية الكردية.

ونشرت "الأناضول" صورة تظهر يلماز وهو مقيد اليدين.

الأناضول

المصدر: "الأناضول"