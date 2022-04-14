كوريا الجنوبية تعلن تراجع عدد الإصابات بكورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن موجة فيروس كورونا المستجد في الاتجاه التنازلي بعد أن وصلت إلى ذروتها، مضيفة أنه حان الوقت الآن لاتخاذ نظام جديد للاستجابة للفيروس.

ووفقا للوكالة، كان المتوسط اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسبوع الثالث من مارس عندما بلغت الموجة الفيروسية ذروتها، 404,604 حالات، لكنه انخفض إلى 218,490 حالة في الأسبوع الأول من أبريل.

وبلغ المتوسط اليومي لحالات الإصابة في الفترة من 10 إلى 14 أبريل، 161,996 حالة، وهو يمثل 40% مما كان عليه في فترة الذروة.

ومع ذلك، مازالت حالات الإصابة الجديدة تظل عند حوالي 100 ألف، ويزداد عدد المرضى الذين أصيبوا بكورونا مرة ثانية أو أكثر، وهناك احتمال بحدوث متغيرات جديدة.

وقال كو جيه-يونغ، المتحدث باسم الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي، إن السلطات الصحية تعتقد بأن البلاد تجاوزت ذروة الفيروس وتتوقع أن يستمر الاتجاه التنازلي الحالي.

وشدد على أنه حان الوقت للاستعداد للحياة اليومية الجديدة والانتقال إلى نظام الاستجابة الفعال، مضيفا أن السلطات الصحية ستركز على تقليل الحالات الحرجة وحالات الوفاة بين الفئات المعرضة للخطر.

المصدر: "يونهاب"