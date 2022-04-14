رئيسي: نرصد تحركات الكيان الصهيوني بدقة

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن "طهران ترصد تحركات الكيان الصهيوني بدقة"، مشددا على "أننا لن نسمح للصهاينة بتهديد أمن المنطقة عن طريق أي بلد".

وخلال لقائه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد رئيسي أن "إيران تريد عراقا قويا وعزيزا وموحدا"، معربا عن أمله بحدوث انفراج سياسي انطلاقا من إرادة ومصالح الشعب العراقي، وذلك من خلال تعاون كل الأطراف السياسية الرئيسية في العراق.

وأشار إلى أن "أمن ومصالح طهران وبغداد مرتبطان ببعضهما، ولن يستطيع الأعداء مطلقا المساس بهذه العلاقات"، مذكرا أن "إيران أكدت ودعمت دائما وحدة العراق وسلامة أراضيه ووحدة شعبه بجميع القوميات والأديان، والتي تمثل الأرضية للحفاظ على استقرار العراق".

وقال إن "إيران تنتظر من جيرانها، وخاصة العراق، عدم السماح لأي وجود يخل بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية أو في مناطق إقليم كردستان".

بدوره أكد الوزير العراقي فؤاد حسين اهتمام بلاده بتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وقال إن "العراق ليس جارا لإيران فحسب، بل هو حليف وصديق لها".

وشدد على أن "العراق لن يكون أبدا منطلقا للعمل ضد أمن إيران"، مؤكدا استعداد العراق لتعاون واسع النطاق، بما في ذلك في المجال الأمني، لمنع أي تهديد لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: "إرنا"