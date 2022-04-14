مصرع 29 شخصا جراء انقلاب قارب في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم خمسة أطفال، حتفهم بعد انقلاب قارب في غرب نيجيريا، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية يوم الأربعاء.

وقال المسؤول المحلي إن القارب غرق خلال رحلة له في نهر شاغاري في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد يوم الثلاثاء.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وهناك مؤشرات على أن القارب الذي انقلب يوم الثلاثاء كان محملا بأكثر من سعته.

وغالبا ما يتم تحميل القوارب بأوزان تتجاوز السعة الموصى بها على الممرات المائية في نيجيريا، مما يجعل مثل هذه الحوادث متكررة، كما أن العديد من القوارب أيضا في حالة سيئة.

المصدر: د ب أ