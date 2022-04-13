تعليق عضوية روسيا في وكالة الطاقة النووية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 مايو
Globallookpress Christophe Gateau
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أعلنت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه سيتم تعليق عضوية روسيا في الوكالة اعتبارا من 11 مايو، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في بيان الوكالة: "تم تعليق عضوية روسيا في وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 11 أبريل بقرار من الهيئة الإدارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم إبلاغ روسيا بذلك، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 11 مايو".
وانضمت روسيا إلى وكالة الطاقة النووية عام 2013.
المصدر: تاس