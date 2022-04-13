 
مباشر

الأمم المتحدة تنتظر رد روسيا على المقترحات المتعلقة بالقضايا الإنسانية في أوكرانيا

أخبار العالم

الأمم المتحدة تنتظر رد روسيا على المقترحات المتعلقة بالقضايا الإنسانية في أوكرانيا
AFP
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/st67

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن المنظمة تنتظر ردا من روسيا على المقترحات الإنسانية الخاصة بأوكرانيا.

وقال: "تم تقديم عدة مقترحات، ونحن ننتظر ردا من روسيا على هذه المقترحات".

ووفقا له، تم تقديم المقترحات خلال زيارة نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى موسكو.

وأشار إلى أن المقترحات تتعلق بشكل خاص بوقف إطلاق النار، وتنظيم ممرات إنسانية، وإمداد المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا