الأمم المتحدة تنتظر رد روسيا على المقترحات المتعلقة بالقضايا الإنسانية في أوكرانيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن المنظمة تنتظر ردا من روسيا على المقترحات الإنسانية الخاصة بأوكرانيا.

وقال: "تم تقديم عدة مقترحات، ونحن ننتظر ردا من روسيا على هذه المقترحات".

ووفقا له، تم تقديم المقترحات خلال زيارة نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى موسكو.

وأشار إلى أن المقترحات تتعلق بشكل خاص بوقف إطلاق النار، وتنظيم ممرات إنسانية، وإمداد المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين.

المصدر: "إنترفاكس"