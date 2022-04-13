محكمة ألمانية تدين عالما روسيا بـ"التجسس"

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية بالسجن عاما مع وقف التنفيذ لعالم روسي في جامعة أوغسبورغ الألمانية بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية لصالح روسيا.

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واعتبرت المحكمة أن المتهم، أقر بأنه كان يجري أبحاثا لصالح وكالة استخبارات روسية.

وقال ممثلو الادعاء إن العالم الروسي التقى بانتظام مع موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ونقل معلومات حول نتائج أبحاث في مجال الفضاء، لا سيما مراحل التطوير المختلفة لمنصة إطلاق صواريخ "آريان" الفضائية.

ونفى طالب الدكتوراه الروسي في المحاكمة أي نية للتجسس، وقال: "أنا لست عميلا"، مضيفا أنه نقل معلومات متاحة للجمهور إلى موظف في القنصلية العامة الروسية في ميونخ، اتضح بعد ذلك أنه موظف في الاستخبارات الروسية، إلا أنه نفى علمه بأنشطته.



ورأت المحكمة أن المتهم لم يشتبه في الموظف إلا في لقاء متأخر.

وكان العالم الذي لطالما عرف بأنه إيلنور ن. (دون الكشف عن اسمه الكامل)، قد اعتقل في يونيو 2021.



المصدر: وكالات