نائب حاكم نيويورك يسلم نفسه للشرطة على خلفية قضية تتعلق بالفساد

سلم نائب حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي براين بنجامن نفسه للشرطة الفدرالية، ومثل أمام قاض في إطار قضية فساد، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام في بيان.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك في البيان إن "بريان بنجامين (45 عاما)، نائب حاكم ولاية نيويورك، متهم بالفساد ومخالفات أخرى ذات صلة"، مشيرا إلى أن بنجامين "قصد مكتب التحقيقات الفدرالي في مانهاتن هذا الصباح" ومثل أمام قاض فدرالي.

والمسؤول المنتخب متهم خصوصا بأنه "استخدم نفوذه"، منذ العام 2019 كنائب في برلمان الولاية من أجل "تحويل إعانة تديرها الولاية (نيويورك) إلى منظمة يسيطر عليها مستثمر عقاري لقاء تبرعات" لصالح حملته ليتم انتخابه في عام 2021 كمراقب مالي لمدينة نيويورك.

تم دفع الإعانة البالغة 50 ألف دولار إلى منظمة لا تبغى الربح يسيطر عليها المستثمر العقاري.

كذلك يتهم بنجامين بتقديم وثائق مزورة عند إعلان ترشحه لمنصب نائب الحاكم في انتخابات 2022 ، و"الانخراط في سلسلة من الأكاذيب والخداع لتغطية آلية الفساد".

وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهمة الفساد، وما يصل إلى 20 عاما في التهم الأخرى، وخصوصا تزوير الوثائق.

تولى بنجامن منصب نائب حاكم نيويورك في أغسطس الماضي خلفا لكاثي هوشول التي أصبحت حاكمة الولاية نفسها بعد استقالة سلفها أندرو كومو المتهم باعتداءات جنسية.

المصدر: "أ ف ب"