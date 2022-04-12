الخارجية الأمريكية تعلق على إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تؤيد مبدأ "الأبواب المفتوحة" في حلف الناتو، وقرار الانضمام إلى دولة أو أخرى يبقى مع الحلف ككل.

وقال ردا على سؤال حول إمكانية انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف: ""أستطيع أن أقول إننا ندعم مبدأ (الأبواب المفتوحة) لحلف الناتو".

وأضاف: "إذا كانت هناك دول راغبة للانضمام، وتفي بمعايير الناتو، فإن القرار متروك للحلف وحده".

من جهتها، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة بأن "السويد وفنلندا تعتزمان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الصيف".

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن "روسيا ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا، إذ تبدو فنلندا والسويد على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الناتو".

وأضافوا، أن "عضوية الناتو لكلا البلدين الاسكندنافيين كانت موضع نقاش في جلسات متعددة خلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين والحلف الأسبوع الماضي".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "من المتوقع أن تقدم فنلندا طلب انضمامها في يونيو المقبل، ومن ثم تحذو السويد حذوها".

المصدر: "تاس" + "التايمز"