تعرض موفد RT إلى مدينة ماريوبول وعدد من الصحفيين الآخرين، إلى قصف مدفعي شن عليهم أثناء تغطيتهم للأحداث في المدينة.

وأثناء تغطية موفد RT، لموضوع تسوية بيت الأديب الروسي الأوكراني الأصل نيكولاي غوغول مع الأرض، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار باتجاهه.

وأشار سكان المدينة إلى أن "منزل الأديب نيكولاي غوغول، والذي ولد في أوكرانيا وعاش بالقرب من شواطئ بحر آزوف، سوي مع الأرض نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمنطقة".

من جهتها، أكدت وكالة "لوغانسكي نفورم سنتر"، تعرض صحفيين روس ومحليين لنيران القوات المسلحة الأوكرانية (AFU) في بلدة فرونزي.

وقالت: "أثناء تغطية آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية على بلدة فرونزي، تعرضت مجموعة من الصحفيين لقصف مدفعي أوكراني".

المصدر: RT + "تاس"