انتقادات للمستشار النمساوي لعدم طرحه موضوع الغاز أثناء لقائه مع بوتين

انتقد رئيس حزب "الحرية" النمساوي المعارض هربرت كيكل، المستشار النمساوي كارل نهامر لعدم مناقشة قضية إمدادات الطاقة في البلاد خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "لم تكن هناك ولا كلمة واحدة عن محادثات السلام المحتملة، ولا كلمة واحدة عن مستقبل إمدادات الطاقة لدينا، ولكن ما خرجنا به تمجيد خروجنا بكلمات جوفاء منفتحة وصعبة ومباشرة للغاية".

وأضاف: "لدي انطباع بأن رحلة نهامر كان ملتزما فقط بتقديم نفسه على أنه رجل مفتول العضلات وصرف الانتباه عن المشاكل السياسية الداخلية المحزنة لحزب الشعب النمساوي، الذي يرأسه نهامر".

ووصل نهامر إلى موسكو الأحد، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد الاجتماع خلف الأبواب المغلقة في مقر إقامة بوتين بالقرب من موسكو، وبحسب وسائل إعلام نمساوية، "تحدثوا لمدة 90 دقيقة".

من جهته، انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي أكبر قوة معارضة في برلمان البلاد في وقت سابق، زيارة نيهامر إلى موسكو، ووصفها بأنها "متسرعة وغير مستعدة، وغير منسقة أيضا داخل الحكومة النمساوية".

المصدر: "نوفوستي"