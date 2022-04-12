العدل الأمريكية تعلن حظر أحد أكبر منتديات القراصنة على الإنترنت

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن السلطات الأمنية الأمريكية منعت عمل "واحد من أكبر منتديات القرصنة في العالم"، حيث يتم تداول البيانات المسروقة عبر الشبكة، ووجهت تهما ضد مديرها.

وأوضح بيان الوزارة، أن "المقصود بالعملية منصة (RaidForums)، وهي سوق معروفة لمجرمي الإنترنت لبيع وشراء البيانات المخترقة".

ووجهت السلطات الأمريكية الاتهامات لمؤسس المنتدى ورئيس إدارته دييغو سانتوس كويلو (21 عاما) برتغالي الجنسية، والذي تم اعتقاله في يناير الماضي في بريطانيا بناء على طلب أمريكي.

ووفقا لبيانات العدل الأمريكية: "باعت المنصة سابقا مئات قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات مسروقة من الشبكة العنكبوتية".

المصدر: "تاس"