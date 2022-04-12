لوبان: لست "حصان طروادة" لبوتين

رفضت مارين لوبان مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية وصفها بأنها "حصان طروادة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدة أنها تعارض فرض عقوبات على روسيا في قطاع الطاقة بسبب تداعياتها على فرنسا.

وقالت لوبان في حديث لإذاعية France Inter ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن تسميتها "حصان طروادة" لبوتين: "أنا لست حصان طروادة لأحد. أنا لا أؤيد رفع العقوبات. لقد ركزت على العقوبات المتعلقة بالطاقة، لأنني لا أريد أن يعاني الفرنسيون من عواقبها. ولدي موقف واضح بشأن جميع العقوبات الأخرى".

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وفي وقت سابق، قالت المرشحة عن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنها تعارض العقوبات المفروضة على واردات المواد الخام من روسيا، بما فيها إمدادات الغاز والنفط والفحم.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا يوم الأحد، حيث حصلت لوبان على 23.15% من الأصولا مقابل 27.84% عند الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، ليتأهل كلاهما إلى الجولة الثانية، التي ستقام في 24 أبريل.

المصدر: وكالات