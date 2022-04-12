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الدفاع الروسية: إحباط محاولة لفلول القوات الأوكرانية للخروج من ماريوبول

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الدفاع الروسية: إحباط محاولة لفلول القوات الأوكرانية للخروج من ماريوبول
Sputnik
دبابة تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية في شوارع ماريوبول
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة قامت بها مساء أمس الاثنين فلول القوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول للهروب من المدينة.

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أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوزناشينكوف في إفادة صحفية صباح الييوم الثلاثاء.

وقال إن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 100 شخص متمركزين في منطقة مصنع "إيليتش"، حاولت الخروج من أرض المصنع على متن مدرعات ومغادرة ماريوبول في الاتجاه الشمالي، مضيفا أنه تم إحباط محاولة الاختراق هذه من بضربات جوية ومدفعية.

وذكر المتحدث أنه تم تدمير ثلاث دبابات أوكرانية وخمس مركبات مشاة قتالية وسبع سيارات. وقتل في العملية ما يصل إلى 50 عنصرا أوكرانيا، فيما قام 42 آخرون بإلقاء أسلحتهم طواعية واستسلموا.

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت أمس الاثنين، أن ميناء ماريوبول أصبح تحت سيطرة قوات الجمهورية.

المصدر: الدفاع الروسية

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