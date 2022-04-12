وكالة: 4 سفن صينية دخلت منطقة قبالة جزر سينكاكو المتنازع عليها

أفادت وكالة "كيودو" بدخول 4 سفن دورية للشرطة البحرية الصينية، اليوم الثلاثاء، منطقة قبالة جزر سينكاكو المتنازع عليها ببحر الصين الشرقي والتي تعتبرها اليابان من مياهها الإقليمية.

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وكتبت الوكالة أن إحدى السفن مزودة بمعدات مشابهة للمدفع الآلي، مشيرة إلى أن السفن الصينية غادرت المنطقة بالقرب من الجزر المتنازع عليها بعد ساعتين.

وذكرت أن السفن الصينية دخلت هذه المنطقة آخر مرة في 16 مارس الماضي.

تصاعد الخلاف على جزر سينكاكو بعد أن أعلنت طوكيو في سبتمبر عام 2012 أنها اشترتها من مالكيها الخاصين وهم مواطنون يابانيون. وبعد ذلك شهدت الصين مظاهرات احتجاجية حاشدة مصحوبة بتدمير المطاعم والشركات اليابانية. منذ ذلك الحين لا تزال السفن الصينية تبحر باستمرار بالقرب من الأرخبيل المتنازع عليه وتدخل منطقته الساحلية.

المصدر: تاس