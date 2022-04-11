البرازيل.. مطالبات بالتحقيق في شراء "منشطات جنسية" للقوات المسلحة

أكد النائب في البرلمان البرازيلي إلياس فاس، أن القوات المسلحة البرازيلية ستشتري 35 ألف علبة من عقار "السيلدينافيل" المنشط للفاعلية الجنسية.

وكتب فاس على "تويتر": "الفياغرا" في الحكومة! أجريت بعض الأبحاث ووجدت أن الجيش وافق على شراء 35 ألف علبة من الفياغرا".

وأضاف: "طلبت تفسيرا من وزارة الدفاع بخصوص هذه النفقات"، حيث ظهرت معلومات حول العقار على بوابة خاصة لضمان "شفافية الشراء".

واستخدم المنشور اسم الدواء للمادة الفعالة "السيلدينافيل"، وهو عقار غير معروف جيدا، ويحمل اسم العلامة التجارية لـ"الفياغرا" ذاتها، وتنتجه شركة "فايزر".

المصدر: "نوفوستي"