بايدن يحظر الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على الأسلحة ذاتية التجميع التي لا تحمل أرقاما تسلسلية، لافتا إلى أن عدد ضحايا العنف المسلح في البلاد لا يحصى.

وقال بايدن في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض إن "لوبي السلاح يصف هذا الإجراء بأنه قاس، لكن الإدارة لا تعتقد أن هذا التوصيف ينطبق على نية إنهاء إمكانية شراء أسلحة دون التحقق من المشتري".

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وأضاف أن عدد ضحايا العنف المسلح في البلاد "لا يحصى".

وأشار بايدن إلى أن الخطوات التي تهدف إلى حظر شراء الأسلحة من قبل المواطنين المدرجين كأعضاء في المنظمات الإرهابية على سبيل المثال، ليست قاسية.

وختم قوله: "إذا ارتكبت جريمة باستخدام" بندقية شبح" (بندقية مجهولة لا تحمل رقما تسلسليا) فتوقع اتهامات فيدرالية".

المصدر: "نوفوستي"