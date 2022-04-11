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زيلينسكي يلغي حملة التجنيد الربيعية في أوكرانيا

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زيلينسكي يلغي حملة التجنيد الربيعية في أوكرانيا
Legion-Media Jana Cavojska / SOPA Images/Sipa
صورة من الأرشيف
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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بإلغاء حملة التجنيد الربيعية في أوكرانيا هذا العام.

وتشير الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي لمكتب الرئيس الأوكراني، يوم الاثنين، إلى إدخال تعديلات على المرسوم السابق الصادر في 29 ديسمبر 2021 حول حملات التجنيد في عام 2022، وهي تنص على حذف البنود المتعلقة بإجراء حملة تجنيد جديدة بين أبريل ويونيو من العام الجاري.

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ويؤجل المرسوم كذلك انتقال المجندين للخدمة العسكرية الإلزامية إلى الاحتياط حتى إشعار آخر.

وجدير بالذكر أن أوكرانيا أعلنت الأحكام العرفية على أراضي البلاد يوم 24 فبراير الماضي، وتم تمديدها في مارس الماضي حتى 25 أبريل الجاري.

المصدر: تاس

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