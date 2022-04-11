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زائر للبيت الأبيض يرفع لافتة أثناء خطاب بايدن تنتقد استخدام الأسلحة الأمريكية في الخارج

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زائر للبيت الأبيض يرفع لافتة أثناء خطاب بايدن تنتقد استخدام الأسلحة الأمريكية في الخارج
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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رفع زائر للبيت الأبيض لافتة خلال خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تنتقد الإنفاق العسكري المفرط للبنتاغون واستخدام الأسلحة الأمريكية في الخارج.

وأفادت وسائل إعلامية حضرت الحدث، بأن اللافتة  التي رفعها أحد الحاضرين تزامنا مع إنهاء بايدن خطابه وخروجه لمصافحة ضيوف البيت الأبيض، كتب عليها: "الأسلحة الأمريكية تتسبب في أكبر الخسائر البشرية في الخارج".

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كما حملت رسما بيانيا تحت عنوان "ميزانية بايدن" يوضح حجم الإنفاق العسكري الأمريكي.

 

المصدر: "تاس"

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