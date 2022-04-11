الخارجية الروسية: على سويسرا أن تتعامل بدقة مع حقائق الوضع في أوكرانيا

دعت الخارجية الروسية سويسرا إلى "التعامل بدقة وموضوعية" مع حقائق الوضع في أوكرانيا، وخاصة في بوتشا وكراماتورسك.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها إلى أن "الخارجية السويسرية في بيانها الصادر في 8 أبريل بشأن الجرائم البربرية للنظام الأوكراني في بوتشا وكراماتورسك، حملت الجانب الروسي كامل المسؤولية عنها، متجاهلة التوضيحات المفصلة من الجانب الروسي".

وتابعت زاخاروفا: "ندين بحزم مثل هذه التقييمات من قبل الجانب السويسري. وندعو برن، التي تحاول تقديم نفسها كوسيط حيادي ونزيه، إلى أن تتعامل مع الحقائق بشكل موضوعي وبدقة".

وأشارت إلى أن موسكو ستحكم على مدى التزام سويسرا بالوضع الحيادي بناء على "خطواتها العملية".

المصدر: نوفوستي