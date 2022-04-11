تركيا تدين قتل إسرائيل سيدة فلسطينية

أدانت وزارة الخارجية التركية قتل إسرائيل السيدة الفلسطينية غادة سباتين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، معربة عن تعازيها لأسرة الضحية وذويها.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين بشدة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل سيدة مدنية فلسطينية لا تشكل أي تهديد، بدون سابق إنذار"، داعية السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت.

وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة لـ"منع تكرر مثل هذه الممارسات المنافية للإنسانية".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنتها غادة سباتين (47 عاما)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن سباتين (أم لستة أطفال)، لم تكن تشكل أي تهديد للجنود ولا تحمل سكينا أو سلاحا.

المصدر: "هآرتس"