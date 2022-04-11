لجنة بولندية: روسيا وراء تحطم طائرة الرئيس البولندي الراحل

أعادت لجنة حكومية بولندية خاصة تأكيد مزاعمها السابقة بأن حادثة تحطم طائرة الرئيس ليخ كاتشينسكي و95 شخصا آخرين في روسيا عام 2010، كان نتيجة لـ"خطة اغتيال وضعتها موسكو".

ويشير أحدث تقارير اللجنة، الذي نشر الاثنين، إلى أن "تفجيرا متعمدا لمتفجرات مزروعة تسبب في سقوط الطائرة سوفيتية الصنع طراز (تو-154 إم) في العاشر من أبريل عام 2010، والذي قتل نتيجته كاتشينسكي والسيدة الأولى و94 مسؤولا بالحكومة والقوات المسلحة، فضلا عن العديد من الشخصيات البولندية البارزة"، حسب زعم التقرير.

وقال رئيس اللجنة أنتوني ماسيريفيتش في مؤتمر صحفي، إن "الوفيات ناجمة عن عمل تدخل غير مشروع من الجانب الروسي".

وأضاف، أن "الدليل الأساسي الذي لا شك فيه على التدخل كان انفجارا في الجناح الأيسر تبعه انفجار وسط الطائرة"، نافيا "ارتكاب الطيارين البولنديين أو أفراد الطاقم أي خطأ"، بالرغم من سوء الطقس وقت وقوع الحادث.

ويكرر التقرير العديد من "المزاعم السابقة للجنة التي عينتها الحكومة وكان أبرز أفرادها زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، توأم الرئيس الراحل".

المصدر: "أ ب"