رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب: نريد علاقات جيدة مع الهند

قال رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف إن بلاده تريد السلام مع الهند، لكن ذلك لن يتحقق بمعزل عن حل قضية كشمير، مشيرا إلى أن في مقدمة أولوياته تحقيق الوفاق الوطني في بلاده.

وفي حديث إلى قناة "جيو نيوز"، أشار شريف إلى أنه "سيتم تشكيل الحكومة الجديدة بالتشاور مع قادة المعارضة"، مضيفا: "سأبدأ حقبة جديدة في البلاد وسأعمل على تعزيز الاحترام المتبادل وسأحاول توفير الراحة للشعب من خلال تحسين اقتصاد البلاد".

وانتخب النواب الباكستانيون، في وقت سابق اليوم، شريف (70 عاما) رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء"، بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.

وقاد شريف الائتلاف المعارض الذي ضغط لإجراء جلسة التصويت لسحب الثقة من خان في المجلس بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية.

وبعدما تم تنصيبه رسميا، سيتعين على شريف تشكيل حكومة من حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" (وسط) و"حزب الشعب الباكستاني" (يسار وسط) و"جمعية علماء الإسلام" المحافظة الأصغر.

المصدر: india today + AFP