"التايمز": فنلندا والسويد تعتزمان الانضمام إلى حلف الناتو هذا الصيف

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن السويد وفنلندا تعتزمان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الصيف.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن "روسيا ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا حيث تبدو فنلندا والسويد على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الناتو هذا الصيف".

وأضافوا أن "عضوية الناتو لكلا البلدين الاسكندنافيين كانت موضع نقاش في جلسات متعددة خلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين والحلف الحلف الأسبوع الماضي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن تقدم فنلندا طلب انضمامها في يونيو المقبل، ومن ثم تحذو حذوها السويد".

المصدر: "التايمز"