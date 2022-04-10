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البنتاغون: درّبنا جنودا أوكرانيين على استخدام طائرات Switchblade المسيّرة

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البنتاغون: درّبنا جنودا أوكرانيين على استخدام طائرات Switchblade المسيّرة
Gettyimages.ru
وزارة الدفاع الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين تلقت تدريبات بالولايات المتحدة على استخدام طائرات بدون طيار من طراز Switchblade، تزود واشنطن كييف بها.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بعد انتهاء المجموعة تدريبها في أوائل مارس، زودتها واشنطن بتدريب إضافي على أنظمة الأسلحة والتكتيكات المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار Switchblade".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية".

المصدر: RT 

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