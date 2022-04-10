مستشار النمسا إلى موسكو لبحث الملف الأوكراني مع بوتين

أعلن المستشار النمساوي كارل نهامر أنه سيزور موسكو غدا الاثنين ليبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل وقف الحرب في أوكرانيا.

ونشر نهامر تغريدة عبر تويتر قال فيها: "سألتقي غدا مع فلاديمير بوتين في موسكو. نحن محايدون عسكريا .. نحتاج إلى ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار وتحقيق كامل في جرائم الحرب".

وأضاف أنه أبلغ رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، والمستشار الألماني، ورئيسي تركيا وأوكرانيا بزيارته إلى موسكو.

من جانبه أكد الكرملين أنه من المقرر إجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشار النمسا كارل نهامر في موسكو يوم غدا الاثنين.

وزار نيهامر أوكرانيا أمس حيث التقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميغال، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو.

وهذه أول زيارة للمستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو منذ توليه منصبه نهاية العام الماضي خلفا للمستشار المستقيل سيباستيان كورتس.

المصدر: نوفوستي