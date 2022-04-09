ستولتنبرغ: الناتو سيواصل تعزيز وجوده العسكري شرق أوروبا

أعلن أمين عام "الناتو" ينس ستولتبرغ أن الحلف يطور خططا لنشر قوات على نطاق واسع على حدوده الشرقية، مشيرا إلى وجود حوالي 40 ألف جندي للناتو في المنطقة.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية إن الحلف يسير على طريق "التحول الجوهري" الذي يحدث نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن "الحلف يطور خططا لنشر قوات عسكرية على نطاق واسع على حدوده الشرقية، على خلفية تنامي النشاط العسكري الروسي".

ولفت إلى أن "حوالي 40 ألف جندي موجودون على الجانب الشرقي من دول الحلف".

وأشار إلى أن عدد جنود الحلف زاد حوالي 10 أضعاف عما كان عليه قبل بضعة أشهر، مؤكدا أن هذا العدد سيزداد.

وتابع أنه "من المقرر أن تتم الموافقة على القرار النهائي حيال الشكل الذي سيبدو عليه تجمع الناتو في المنطقة في قمة الحلف التي ستنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في يونيو المقبل".

واعتبر أن "ما نشهده الآن هو حقيقة جديدة وطبيعية جديدة للأمن الأوروبي".

المصدر: "تاس"