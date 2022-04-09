إيطاليا تسعى وراء الغاز الجزائري بحثا عن بدائل للروسي

أعلن في إيطاليا أن رئيس الوزراء ماريو دراغي سيتوجه إلى الجزائر الاثنين لتوقيع اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز، في إطار مساعيه لجمع أكبر كميات ممكنة منه بديلا عن الروسي.

وأشار إلى أن "إيطاليا تبحث بشكل عاجل عن بدائل للغاز الطبيعي الوارد من روسيا منذ العملية العسكرية في أوكرانيا"، إذ تعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، بواقع 40% من إجمالي الواردات.

وقام وزير الخارجية الإيطالي بزيارة إلى الجزائر بالإضافة إلى أذربيجان وقطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق، لتأمين المزيد من الاتفاقيات في مجال الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن الجزائر هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا الذي يمثل المصدر الرئيسي للكهرباء في البلاد، إذ توفر الجزائر قرابة 21 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب البحر المتوسط.

وتعمل شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في الجزائر منذ 40 عاما، كما أنها أعلنت الشهر الماضي عن اكتشاف مهم للنفط والغاز في الجزائر.

وقالت إنها "تعتزم العمل مع الشريك الجزائري (سوناطراك) لتسريع وتيرة تطوير الاكتشاف في الربع الثالث من العام الجاري".

المصدر: "أ ب"