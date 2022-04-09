الهند.. لصوص يسرقون جسرا معدنيا يزن 500 طن (فيديو + صور)
أعلنت الشرطة الهندية أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة نجحوا في تفكيك جسر حديدي في شرق البلاد يزن 500 طن وسرقته.
وذكرت الشرطة الهندية أن العملية غير اعتيادية حيث أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسئولين في قطاع الري.
وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.
وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة فرانس برس إن اللصوص ادعوا أنهم مسئولون حكوميون في مجال الري.
وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين، مشيرا إلى أن اللصوص "أخذوا الخردة في عربة ثقيلة".
وكان اللصوص يقطعون الهيكل المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس سنوات.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.
500 टन स्टील के पुल को चुराना नीतीश कुमार ओर बीजेपी वाली सरकार में ही संभव है।— Arunesh Tewatia अरूणेश तेवतिया (@TewatiaArunesh) April 9, 2022
क्योकि ये देश बहुत ईमानदार सरकार है।
जय बिहार pic.twitter.com/b6tOQ7sIx4
#NewIndia और कैसा भारत चाहिए?— Fans of Prophet Mohammad INDIA (@FPMIndia) April 9, 2022
बिहार के रोहतास जिले में हुआ पुल चोरी नकली अधिकारी बनकर आए चोरों ने तीन दिन में 60 फीट लंबे और 500 टन वजनी लोहे का पुल ही गायब कर दिया चोरों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से ही पुल कटवाया और गाड़ियों में भरकर उसका लोहा चुरा ले गए। pic.twitter.com/oNT3n8N4Ss
बिहार: अनोखी चोरी, दिनदहाड़े 500 टन का पुल चुरा ले गए चोर #Bihar#Rohtas— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) April 9, 2022
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#WATCH बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में 500 टन लोहे का पुल चोरी हो गया। चोरों ने जेसीबी की मदद से इसे तोड़ा और गैस कटर से काटकर ट्रक में लोड कर चले गए।#Biharpic.twitter.com/Xl7iFTsgmc— Hindustan (@Live_Hindustan) April 9, 2022
नीतीश कुमार जी अगर बिहार में 500 टन लोहे का पुल भी सुरक्षित नही है तो बिहार में फिर सुरक्षित है क्या?— आराध्य वर्मा समाजवादी @AradhyaVerma15 (@AradhyaVerma15) April 9, 2022
कुर्सी बचाने के चक्कर में कानून व्यवस्था बनाये रखने की अपनी जिम्मेदारी से मुँह मत मोड़िये..
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المصدر: أ ف ب