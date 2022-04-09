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الهند.. لصوص يسرقون جسرا معدنيا يزن 500 طن (فيديو + صور)

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الهند.. لصوص يسرقون جسرا معدنيا يزن 500 طن (فيديو + صور)
RT / Youtube / News18 Bihar Jharkhand
الهند.. لصوص يسرقون جسرا معدنيا يزن 500 طن
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أعلنت الشرطة الهندية أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة نجحوا في تفكيك جسر حديدي في شرق البلاد يزن 500 طن وسرقته.

وذكرت الشرطة الهندية أن العملية غير اعتيادية حيث أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسئولين في قطاع الري.

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة فرانس برس إن اللصوص ادعوا أنهم مسئولون حكوميون في مجال الري.

وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين، مشيرا إلى أن اللصوص "أخذوا الخردة في عربة ثقيلة".

وكان اللصوص يقطعون الهيكل المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس سنوات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.

المصدر: أ ف ب

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