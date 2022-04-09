الهند.. لصوص يسرقون جسرا معدنيا يزن 500 طن (فيديو + صور)

أعلنت الشرطة الهندية أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة نجحوا في تفكيك جسر حديدي في شرق البلاد يزن 500 طن وسرقته.

وذكرت الشرطة الهندية أن العملية غير اعتيادية حيث أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسئولين في قطاع الري.

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة فرانس برس إن اللصوص ادعوا أنهم مسئولون حكوميون في مجال الري.

وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين، مشيرا إلى أن اللصوص "أخذوا الخردة في عربة ثقيلة".

وكان اللصوص يقطعون الهيكل المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس سنوات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.

500 टन स्टील के पुल को चुराना नीतीश कुमार ओर बीजेपी वाली सरकार में ही संभव है।

क्योकि ये देश बहुत ईमानदार सरकार है।

जय बिहार pic.twitter.com/b6tOQ7sIx4 — Arunesh Tewatia अरूणेश तेवतिया (@TewatiaArunesh) April 9, 2022

#NewIndia और कैसा भारत चाहिए?

बिहार के रोहतास जिले में हुआ पुल चोरी नकली अधिकारी बनकर आए चोरों ने तीन दिन में 60 फीट लंबे और 500 टन वजनी लोहे का पुल ही गायब कर दिया चोरों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से ही पुल कटवाया और गाड़ियों में भरकर उसका लोहा चुरा ले गए। pic.twitter.com/oNT3n8N4Ss — Fans of Prophet Mohammad INDIA (@FPMIndia) April 9, 2022

المصدر: أ ف ب