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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا

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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا
AFP
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا
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أعلنت خدمة الكوارث في تركيا أن زلزالا قويا ضرب شرقي البلاد اليوم السبت.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.2 درجة ضرب بلدة بوتورغ في ولاية ملاطية الساعة 5:02 مساء بالتوقيت المحلي (1402 بتوقيت غرينتش).

وتم تسجيل الهزة على عمق 6.7 كيلومترات (4.2 ميل).

وقالت آفاد إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

تقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

المصدر: أ ب

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