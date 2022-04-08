باكستان.. السجن 31 عاما لزعيم تنظيم "عسكر طيبة" المناهض للهند

حكم في باكستان بالسجن 31 عاما على حافظ محمد سعيد، مؤسس وزعيم جماعة "عسكر طيبة" بعد إدانته بتمويل الإرهاب.

والحكم هو الأخير الصادر بحق حافظ سعيد، الذي اعتقل عام 2019 وحكم عليه في العام التالي بالسجن لمدة 15 عاما في قضية منفصلة، بتهمة تمويل الإرهاب أيضا.

وقال محاميه نصير الدين نيار إن بإمكان سعيد استئناف الحكم الأخير.

و"عسكر طيبة" التي يترأسها سعيد، جماعة مقرها باكستان، متهمة من قبل واشنطن بـ"تدبير" هجمات في الهند، من بينها هجوم مومباي في 2008 الذي أودى بحياة 166 شخصًا، وصنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية أواخر 2001.

ونشطت الجماعة لسنوات في إقليم كشمير الواقع بجبال الهيمالايا، والمنقسم بين باكستان والهند لكن كلاهما تطالب بالسيادة عليه كاملا.

المصدر: أ ب