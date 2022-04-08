طهران: العدو يسعى وراء الحرب الطائفية داخل البلاد

قال رئيس المجلس الأعلى للمحافظات في إيران إن "العدو يسعى إلى إثارة النعرات الطائفية وشن الحرب الدينية داخل إيران بسبب الانتصارات التي حققتها طهران على الساحة الدولية".

وقال برويز سروري في الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للمحافظات: "من الواضح أن استراتيجية العدو اليوم هي تشويه سمعة إيران حيث يحاول تضخيم نقاط الضعف من خلال التقليل من أهمية نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأشار إلى حادث الحرم الرضوي المقدس، معتبرا أن "هذه الإجراءات الإرهابية تدل على محاولة العدو إثارة الصراعات داخل إيران لأنها حققت انتصارات مهمة على الساحة الدولية".

المصدر: IRNA