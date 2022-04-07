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من عارض ومن أيد ومن صمت؟.. هكذا صوت العرب على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

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من عارض ومن أيد ومن صمت؟.. هكذا صوت العرب على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
AFP
من عارض ومن أيد ومن صمت؟.. هكذا صوت العرب على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
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صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.

وأيد القرار 93 مقابل معارضة 24 عضوا وامتناع 58 عضوا عن التصويت.

وصوتت الجزائر وسوريا ضد القرار فيما تغيبت المغرب عن جلسة التصويت.

وفي المقابل أظهر التصويت أن ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار.

وفي ما يلي قائمة الدول التي صوتت ضد القرار:

- روسيا

- الجزائر

- بيلاروس

- بوليفيا

- بورندي

- جمهورية إفريقيا الوسطى

- الصين

- كوبا

- الكونغو

- كوريا الشمالية

- إريتريا

- إثيوبيا

- الغابون

- إيران

- كازاخستان

- قرغيزستان

- جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

- مالي 

- نيغاراغوا

- سوريا 

- طاجيكستان

- أوزباكستان

- فيتنام

- زمبابوي

وفي المقابل امتنعت السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق والسودان واليمن عن التصويت.

من عارض ومن أيد ومن صمت؟.. هكذا صوت العرب على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

المصدر: RT

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