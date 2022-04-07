هنغاريا تضع خطا أحمر

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيغارتو أن بلاده تعارض أي عقوبات على الطاقة النووية، لأن ذلك بالنسبة لبودابست سيكون "خطا أحمر".

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وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الدبلوماسية الهنغارية أشار إلى أن هنغاريا تسلمت من روسيا يوم الأربعاء الدفعة الأولى من الوقود لمحطة "باكس" للطاقة النووية. جرت عملية التسلم عن طريق الجو، لأن التسليم بواسطة السكك الحديدية، بسبب الأحداث في أوكرانيا، أصبح متعذرا.

وتقع محطة "باكس" للطاقة النووية، الوحيدة في هنغاريا، على بعد 100 كيلومتر من بودابست وخمسة كيلومترات من مدينة باك.

تم بناء المحطة وفقا للمشروع السوفيتي، وهي تعمل بأربع وحدات بمفاعلات "VVER-440". والمحطة تولد الآن ما يقرب من نصف الكهرباء في هنغاريا، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع التشغيل المخطط لوحدتين جديدتين من باكس. وبالنسبة لهذا البلد، فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها، كما أكدت قيادة هذا البلد مرارا.

وكانت روسيا وهنغاريا قد وقعتا بنهاية عام 2014، وثائق بشأن بناء وحدتي طاقة جديدتين رقم 5 ورقم 6 مع محطات مفاعل في " Paks NPP"، وفقا لمشروع " VVER-1200" الروسي المتقدم، والذي يلبي أحدث معايير الأمان والسلامة.

وكان أفيد بأن روسيا ستمنح هنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو لمشروع "Paks-2"، وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو. وفي عام 2019، وافقت هنغاريا على التصميم الفني لهاتين الوحدتين.

المصدر: نوفوستي