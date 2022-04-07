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ناريشكين: الناتو يريد من أوكرانيا أن تكون "أفغانستان" جديدة لروسيا

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ناريشكين: الناتو يريد من أوكرانيا أن تكون
Globallookpress Kremlin Pool
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية/ سيرغي ناريشكين
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صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مهمتها الرئيسية تتمثل في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان.

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جاء ذلك في تصريحاته لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، حيث تابع ناريشكين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تود جعل هذا الصراع مكلفا قدر الإمكان لموسكو وكييف، باستخدام "أقذر الأساليب"، بما في ذلك إرسال مسلحين لتنظيم الحركات السرية.

إلا أن الولايات المتحدة في نفس الوقت، بحسب ناريشكين، تحاول الآن منع تصعيد الموقف في أوكرانيا حتى لا ينتشر نحو الغرب، مشيرا إلى أن "الاستراتيجيين" الأمريكيين يرغبون في جعل أوكرانيا بالنسبة لروسيا شيئا يشبه أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي، إلا أنه من الواضح فشل الولايات المتحدة الاستراتيجي في ذلك.

المصدر: نوفوستي

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