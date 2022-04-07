سويسرا تتبنى خطة وطنية للحد من هدر الطعام

أطلقت الحكومة السويسرية خطة لخفض هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2017.

ووفقا لوزارة البيئة، طلب من قطاع المطاعم وصناعة تجهيز الأغذية ومنظمات المزارعين الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطوعية للتقليل من كمية الطعام التي يتم التخلص منها.

وتشمل الخطة، التي تم الإعلان عنها، التمديد في العمر الافتراضي للمنتجات، وتحسين التعبئة والتغليف وكذلك تحسين التخطيط للزراعة والزيادة في حجم التبرعات الغذائية المقدمة إلى منظمات الرعاية الاجتماعية.

ومن المقرر أن تعيد الحكومة تقييم الخطة في عام 2025 لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية للوصول إلى هدف التخفيض المقرر بحلول عام 2030.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن ما يقرب من ثلث المواد الغذائية المنتجة للمستهلكين تهدر أو ترمى في المزابل دون داع لذلك. وهو ما يعادل حوالي 330 كيلوغراما من النفايات للفرد الواحد في السنة، مشيرا إلى أن هدر الطعام يلوث البيئة ويؤدي أيضا إلى عواقب اقتصادية.

كما قالت الحكومة إن البرامج الحالية لم يكن لها سوى تأثير محدود.

المصدر: swiss info