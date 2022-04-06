وزير إيطالي: تأمين إمدادات غاز جديدة في الأسابيع المقبلة

أعلن وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، عن تأمين بلاده إمدادات غاز جديدة في الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه لا يمكننا التحرر من اعتمادنا على الغاز الروسي في لحظة واحدة.

وقال تشينغولاني: "قمنا على أية حال بتنفيذ إجراءات ننوع من خلالها الإمدادات من دول مختلفة"، مشيرا إلى أنه "لدينا ميزة وجود خمسة خطوط أنابيب غاز تربط إيطاليا بشمال وجنوب وشرق العالم".

وأوضح أن "هذا الأمر يسمح لنا بالتنويع من خلال التعاقد على إمدادات جديدة مع البلدان التي كانت لدينا معها علاقات أو إنتاج أقل"، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"سباق مع الزمن".

وأضاف: "بدأنا في الوقت الحالي نرى سلسلة من الإمدادات الجديدة التي ستتحقق في الأسابيع المقبلة"، مبينا أن "من شأن هذه الإمدادات أن تُبقي أمن الطاقة صامدا في بلادنا بما يكفي في الأشهر القليلة المقبلة".

المصدر: وكالة "آكي"