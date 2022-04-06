فضيحة من عيار ثقيل.. مكالمة هاتفية بين اثنين من ضباط الاستخبارات الأوكرانية عن تحضيرات لقتل مدنيين

حصلت RT على تسجيل لمكالمة هاتفية لاثنين من ضباط جهاز أمن الدولة الأوكراني، تحدثا خلالها عن التحضير لقتل عدة اشخاص من السكان المدنيين في تشرنيغوف أوبلاست، بزعم "تواطؤهم" مع روسيا.

وأوضحت أجهزة الأمن الروسية أن المحادثة الهاتفية جرت يوم 5 أبريل، بين ضابطي استخبارات يدعى الأول رسلان بوندارينكو، ويُسمى الثاني إيغور.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم 5 ابريل أن سلاح الإشارة الروسي ينشط في اعتراض اتصالات القوميين الأوكرانيين المتطرفين.

واوضح بيان بالخصوص أن سلاح الإشارة يستخدم إلى جانب وحدات المراقبة الأمنية المتنقلة، أجهزة مصممة لاقتناص خطوط اتصالات لاسلكية عالية التردد ومتعددة الفواصل للوصول إلى لاسلكي عريض النطاق بناء على معايير الاتصال في ميدان المعركة.