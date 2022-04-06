"فايننشل تايمز" تكشف عن أسماء مسؤولين روس مدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة

كشفت صحيفة "فايننشل تايمز" عن أسماء مسؤولين روس يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليهم ضمن الحزمة الخامسة من عقوباته ضد موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن مسودة القائمة السوداء الجديدة التي سيناقشها الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تضم كلا من:

رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربانك" غيرمان غريف،

رجل الأعمال أوليغ ديريباسكا،

رئيس منصة "أوزون" للتجارة الإلكترونية ألكسندر شولغين

رجل الأعمال بوريس روتينبيرغ

رجل الأعمال سعيد كريموف الذي يسيطر على شركة "بولي يوس" لتعدين الذهب.

وذكرت "فايننشل تايمز" أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة (التي ستضم الحظر على واردات الفحم الروسي وتوسيع القيود على القطاع المصرفي) ستشمل حظر صادرات إلى روسيا تصل قيمتها الإجمالية 10 مليارات يورو في مجالات منها الحواسيب الكمومية وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى واردات بقيمة 5.5 مليار يورو، في مجالات منها الخشب والإسمنت والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.

المصدر: "فايننشل تايمز"