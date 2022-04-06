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السفارة التركية تعود إلى كييف

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السفارة التركية تعود إلى كييف
Legion-Media Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/Alamy Live News
صورة من الأرشيف
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أعلنت السفارة التركية لدى أوكرانيا عن عودتها إلى عاصمة البلاد كييف بعد إجلائها مؤقتا على خلفية العملية العسكرية الروسية.

وقالت السفارة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يوم الثلاثاء: "نقلنا عملنا إلى تشيرنوفتسي التي تحولت إلى مركز لوجستي لعملنا. واليوم عدنا إلى بيتنا، إلى كييف".

وأضافت أنها ستواصل عملها، بما في ذلك تقديم الخدمات القنصلية من مبنى السفارة في كييف ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا أجلت سفارتها من العاصمة الأوكرانية على خلفية العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT

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