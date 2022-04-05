وسائل إعلام: الكابينيت الإسرائيلي ينعقد مجددا الأحد لبحث التوترات الأمنية

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت قرر دعوة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للانعقاد يوم الأحد.

وذكرت القناة في تقريرها أن انعقاد الكابينيت يأتي "على خلفية التوترات الأمنية والاستعداد لرمضان".

وأشارت إلى أن أعضاء المجلس سيناقشون أيضا "التعامل مع الخروقات في الجدار الفاصل"، لافتة إلى أن "التكلفة التقديرية لسد الثغرات في الجدار تقدر بـ 2.5 مليار شيكل".

وبذلك يكون الكابينيت الإسرائيلي قد انعقد للمرة الثانية خلال عشرة أيام، حيث كان تقرر في اجتماعه الأخير "مراجعة سياسته وخطط العمل التي تم وضعها بناء على الظروف وعلى مجريات الأمور على الأرض".

المصدر: "كان"