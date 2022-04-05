البرتغال تطرد 10 دبلوماسيين روس

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن حكومة البلاد قررت طرد 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في لشبونة.

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها أبلغت السفير الروسي بقرارها طرد 10 موظفين في السفارة، قالت إن "نشاطهم يهدد الأمن القومي" للبرتغال.

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وأضافت أنها ستمهل الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.

وأكدت الخارجية "إدانة البرتغال بشدة للعدوان الروسي ضد أوكرانيا".

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلن خلال الأيام الأخيرة عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.

المصدر: "تاس"