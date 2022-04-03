التشيك: احتياطاتنا من الغاز تكفي لشهر فقط

قال وزير النقل التشيكي، مارتن كوبكا، إن لدى بلاده الآن احتياطيات غاز تكفيها لنحو 30 يوما فقط، مشيرا إلى أن هذه المدة تعتمد على الطقس أيضا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن كوبكا قوله "إذا توقفت جمهورية التشيك عن تلقي الغاز من روسيا، فإن سكان الجمهورية سيشعرون بذلك بشكل دائم... في الوقت الحالي، تمتلك جمهورية التشيك احتياطيات غاز لنحو 30 يوما بالأكثر، بالطبع يعتمد ذلك على الطقس".

وبحسب الوزير، يجري مجلس الوزراء الآن مفاوضات مكثفة مع الشركاء الأجانب بشأن إمدادات الغاز للتشيك، مشيرا إلى أنه في أوائل شهر مايو، سيغادر وفد حكومي تشيكي إلى دول الخليج العربي من أجل بحث هذه المسألة.

وشدد كوبكا على أنه "من المهم أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على هذا الأمر، وأن ترفض على وجه الخصوص مدفوعات مشتريات الغاز من روسيا بالروبل".

المصدر: "سبوتنيك"