الجيش الروسي يمنح أوسمة للمميزين من المظليين خلال العملية العسكرية في أوكرانيا (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قائد وحدات الإنزال الجوي الروسية قدم أوسمة وميداليات في مقاطعة كييف (أوكرانيا) للمظليين الروس الذين تميزوا خلال العملية العسكرية الخاصة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر منح الجنود المظليين "وسام الشجاعة"، وحصل أحد العسكريين على درجة "صليب القديس جورج" وهو وسام شرف في زمن روسيا القيصرية.

وقال أحد جنود القوات المظلية، ويدعى دميتري إن جميع عناصر وحدات المظليين الذين شاركوا في مهام خلال العملية الخاصة في أوكرانيا أظهروا شجاعة وبسالة.

المصدر: نوفوستي