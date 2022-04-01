ردا على العقوبات الروسية المضادة.. الاتحاد الأوروبي يدافع عن "شفافية" قيوده ضد موسكو

أبدى الاتحاد الأوروبي أسفه إزاء قرار روسيا فرض عقوبات على مسؤولين كبار فيه ردا على الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل بحق موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل في بيان صدر عنه اليوم الجمعة: "يأسف الاتحاد الأوروبي على قرار روسيا منع عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي، منهم مسؤولون في الاتحاد ودول أعضاء فيه ونواب في البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول أعضاء، من دخول أراضي روسيا، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

ودافع بوريل عن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، قائلا إن هدفها يكمن في "وضع حد للتصرفات الروسية غير القانونية والتخريبية" في أوكرانيا، وتابع: "خلافا للعقوبات الروسية المضادة، نشر الاتحاد الأوروبي إجراءاته التقييدية بشكل شفاف وهي مبنية على معايير واضحة، بما يشمل سبلا قانونية للاعتراض عليها".

وشدد المفوض على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يطالب روسيا بـ"وقف عدوانها" وسحب قواتها من أراضي أوكرانيا "فورا ودون شروط" و"احترام سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه واستقلاله وحدوده المعترف بها دوليا".

وتابع: "تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب العدوانية على أوكرانيا وستتم محاسبتها على جرائم مرتكبة في هذا السبيل".

المصدر: RT