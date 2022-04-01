مقتل سجين على يد زميله في سجن بشمال فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، وفاة أحد السجناء في مركز احتجاز Châteaudun، في مقاطعة أور-ايه-لوار في شمال فرنسا، إثر تعرضه لهجوم من قبل زميل له في السجن.

وقال المدعي العام لشارتر، عاصمة إقليم أور-ايه-لوار، ريمي كوتين، إن السجين توفي متأثرا بجراحه، بعدما طعنه نزيل آخر بسلاح مصنوع من قطعة زجاج".

وأشار إلى أنه تم احتجاز المهاجم، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بتهمة "القتل العمد".

وأضاف: "استخدم المهاجم سلاحا مصنوعا من قطعة زجاج، مصدرها مجهول في الوقت الحالي"، موضحا أنه سيتعين على التحقيق تحديد الملابسات الدقيقة لهذه الحادثة والأسباب، التي لم يحددها أحد في هذه المرحلة المبكرة من التحقيق.

يذكر أن الضحية سجن في مركز شاتودون منذ أبريل 2021، بعد حكم أصدرته محكمة أنجيه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة العنف المنزلي.

وتأتي هذه الجريمة، بعد شهر تقريبا من وفاة الناشط من أجل استقلال جزيرة كورسيكا، إيفان كولونا، إثر تعرضه لاعتداء، في سجن أرل حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية، كلود إرينياك، عام 1998.

المصدر: CNEWS